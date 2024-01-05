Скрынникова (Лещенко) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Лещенко Иван Иванович
Мать: Вера
Рождение ребёнка
1933
Сын: Скрынников Виктор
Отец ребёнка: Скрынников Михаил
Рождение ребёнка
1939
Сын: Скрынников Яков
Отец ребёнка: Скрынников Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скрынников Михаил
Смерть
Неизвестно