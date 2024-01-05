Скрынникова (Лещенко) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрынникова (Лещенко) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Лещенко Иван Иванович

Мать: Вера

Рождение ребёнка
1933

Сын: Скрынников Виктор

Отец ребёнка: Скрынников Михаил

Рождение ребёнка
1939

Сын: Скрынников Яков

Отец ребёнка: Скрынников Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрынников Михаил

Смерть
Неизвестно
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