Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Лещенко Иван

Отец ребёнка: Лещенко Иван Иванович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Милашенко Прасковья

Отец ребёнка: Лещенко Иван Иванович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Скрынникова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Лещенко Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Лещенко Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лещенко Пётр

Отец ребёнка: Лещенко Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лещенко Григорий

Отец ребёнка: Лещенко Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лещенко Иван Иванович

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