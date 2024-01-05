Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Сын: Лещенко Иван
Отец ребёнка: Лещенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Милашенко Прасковья
Отец ребёнка: Лещенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Скрынникова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Лещенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Лещенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лещенко Пётр
Отец ребёнка: Лещенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лещенко Григорий
Отец ребёнка: Лещенко Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно