Милашенко (Лещенко) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Лещенко Иван Иванович
Мать: Вера
Рождение ребёнка
?.12.1926
Дочь: Коломейцева Павлина
Отец ребёнка: Милашенко Павел Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1930
Дочь: Милашенко Таисия
Отец ребёнка: Милашенко Павел Иванович
х. Верхне-Куберский
Рождение ребёнка
?.09.1934
Сын: Милашенко (малашенко) Владимир
Отец ребёнка: Милашенко Павел Иванович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Милашенко Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно