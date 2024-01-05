Милашенко (Лещенко) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милашенко (Лещенко) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Лещенко Иван Иванович

Мать: Вера

Рождение ребёнка
?.12.1926

Дочь: Коломейцева Павлина

Отец ребёнка: Милашенко Павел Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1930

Дочь: Милашенко Таисия

Отец ребёнка: Милашенко Павел Иванович

х. Верхне-Куберский
Рождение ребёнка
?.09.1934

Сын: Милашенко (малашенко) Владимир

Отец ребёнка: Милашенко Павел Иванович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Милашенко Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милашенко Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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