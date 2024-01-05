Лещенко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти?.10.1943
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Лещенко Иван Иванович
Мать: Вера
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Лещенко Анна Петровна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Лещенко Григорий
Мать ребёнка: Лещенко Анна Петровна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: София
Мать ребёнка: Лещенко Анна Петровна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Лысенко Лидия
Мать ребёнка: Лещенко Анна Петровна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Лещенко Пётр
Мать ребёнка: Лещенко Анна Петровна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Лещенко Николай
Мать ребёнка: Лещенко Анна Петровна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Плешканёва Екатерина
Мать ребёнка: Лещенко Анна Петровна
Смерть
?.10.1943
Причина смерти: пропал без вести