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Лещенко Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

?.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Лещенко Иван Иванович

Мать: Вера

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Лещенко Анна Петровна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Лещенко Григорий

Мать ребёнка: Лещенко Анна Петровна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: София

Мать ребёнка: Лещенко Анна Петровна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Лысенко Лидия

Мать ребёнка: Лещенко Анна Петровна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Лещенко Пётр

Мать ребёнка: Лещенко Анна Петровна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Лещенко Николай

Мать ребёнка: Лещенко Анна Петровна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Плешканёва Екатерина

Мать ребёнка: Лещенко Анна Петровна

Смерть
?.10.1943
Причина смерти: пропал без вести
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