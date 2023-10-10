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Хютти (Матикайнен) Сара Петровна

Место рождения

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

06.05.1842

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1842

Отец: Матикайнен Петр Иванович

Мать: Матикайнен София Иосифовна

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1860

Муж: Хютти Адам Петрович

Рождение ребёнка
31.07.1861

Сын: Хютти Петр Адамович

Отец ребёнка: Хютти Адам Петрович

Рождение ребёнка
09.08.1864

Дочь: София Адамовна

Отец ребёнка: Хютти Адам Петрович

Рождение ребёнка
20.08.1866

Сын: Хютти Иван Адамович

Отец ребёнка: Хютти Адам Петрович

Рождение ребёнка
01.03.1880

Сын: Хютти Абрам Адамович

Отец ребёнка: Хютти Адам Петрович

Смерть
После 1885
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