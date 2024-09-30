Райккерус (Хютти) София Адамовна
Место рождения
Дата рождения09.08.1864
Дата смерти11.08.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1864
Бракосочетание
29.06.1882
Рождение ребёнка
22.12.1884
Сын: Райккерус Андрей Абрамович
Отец ребёнка: Райккерус Абрам Андреевич
Рождение ребёнка
08.05.1890
Отец ребёнка: Райккерус Абрам Андреевич
Рождение ребёнка
15.08.1892
Сын: Райккерус Иосиф Абрамович
Отец ребёнка: Райккерус Абрам Андреевич
Рождение ребёнка
01.03.1895
Отец ребёнка: Райккерус Абрам Андреевич
Рождение ребёнка
16.12.1900
Отец ребёнка: Райккерус Абрам Андреевич
Смерть
11.08.1932