Райккерус (Хютти) София Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Хютти) София Адамовна

Место рождения

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

09.08.1864

Дата смерти

11.08.1932

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1864

Отец: Хютти Адам Петрович

Мать: Хютти (Матикайнен) Сара Петровна

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1882

Муж: Райккерус Абрам Андреевич

Рождение ребёнка
22.12.1884

Сын: Райккерус Андрей Абрамович

Отец ребёнка: Райккерус Абрам Андреевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.05.1890

Сын: Райккерус Петр Абрамович

Отец ребёнка: Райккерус Абрам Андреевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.08.1892

Сын: Райккерус Иосиф Абрамович

Отец ребёнка: Райккерус Абрам Андреевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.03.1895

Сын: Райккерус Адам Абрамович

Отец ребёнка: Райккерус Абрам Андреевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.12.1900

Сын: Райккерус Иван Абрамович

Отец ребёнка: Райккерус Абрам Андреевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
11.08.1932

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