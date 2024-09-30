Хютти Иван Адамович
Место рождения
Дата рождения20.08.1866
Дата смерти30.11.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1866
Бракосочетание
1895
Рождение ребёнка
28.03.1906
Сын: Хютти Петр Иванович
Мать ребёнка: Хютти (Матикайнен) Анна Петровна
Рождение ребёнка
20.08.1908
Сын: Хютти Иван Иванович
Мать ребёнка: Хютти (Матикайнен) Анна Петровна
Смерть
30.11.1915
Причина смерти: Чахотка