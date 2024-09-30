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Хютти Иван Адамович

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

20.08.1866

Дата смерти

30.11.1915

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1866

Отец: Хютти Адам Петрович

Мать: Хютти (Матикайнен) Сара Петровна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1895

Жена: Хютти (Матикайнен) Анна Петровна

Рождение ребёнка
28.03.1906

Сын: Хютти Петр Иванович

Мать ребёнка: Хютти (Матикайнен) Анна Петровна

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1908

Сын: Хютти Иван Иванович

Мать ребёнка: Хютти (Матикайнен) Анна Петровна

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
30.11.1915
Причина смерти: Чахотка

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