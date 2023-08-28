Хютти (Матикайнен) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХютти (Матикайнен) Анна Петровна

Хютти (Матикайнен) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1874

Дата смерти

?.06.1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1895

Муж: Хютти Иван Адамович

Рождение ребёнка
31.05.1903

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Хютти Иван Адамович

Рождение ребёнка
28.03.1906

Сын: Хютти Петр Иванович

Отец ребёнка: Хютти Иван Адамович

Рождение ребёнка
20.08.1908

Сын: Хютти Иван Иванович

Отец ребёнка: Хютти Иван Адамович

Смерть
?.06.1914
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close