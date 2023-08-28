Хютти (Матикайнен) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1874
Дата смерти?.06.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1895
Муж: Хютти Иван Адамович
Рождение ребёнка
31.05.1903
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Хютти Иван Адамович
Рождение ребёнка
28.03.1906
Сын: Хютти Петр Иванович
Отец ребёнка: Хютти Иван Адамович
Рождение ребёнка
20.08.1908
Сын: Хютти Иван Иванович
Отец ребёнка: Хютти Иван Адамович
Смерть
?.06.1914