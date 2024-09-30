Матикайнен Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения27.10.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1809
Бракосочетание
29.09.1838
Рождение ребёнка
06.05.1842
Дочь: Хютти (Матикайнен) Сара Петровна
Мать ребёнка: Матикайнен (Руотси) София Иосифовна
Рождение ребёнка
18.11.1844
Дочь: Сакса (Матикайнен) Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Матикайнен (Руотси) София Иосифовна
Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1847
Смерть
Неизвестно