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Матикайнен Петр Иванович

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

27.10.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1809

Отец: Матикайнен Иван Павлович

Мать: Матикайнен (Пюккёнен) Сара Адамовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
29.09.1838

Жена: Матикайнен (Руотси) София Иосифовна

Рождение ребёнка
06.05.1842

Дочь: Хютти (Матикайнен) Сара Петровна

Мать ребёнка: Матикайнен (Руотси) София Иосифовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.11.1844

Дочь: Сакса (Матикайнен) Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Матикайнен (Руотси) София Иосифовна

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1847

Жена: Матикайнен (Хяннинен) Анна Томасовна

Смерть
Неизвестно

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