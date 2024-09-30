Матикайнен (Руотси) София Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1812
Дата смерти11.09.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1838
Рождение ребёнка
06.05.1842
Дочь: Хютти (Матикайнен) Сара Петровна
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иванович
Рождение ребёнка
18.11.1844
Дочь: Сакса (Матикайнен) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иванович
Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
11.09.1847