Матикайнен (Руотси) София Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Руотси) София Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1812

Дата смерти

11.09.1847

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.09.1838

Муж: Матикайнен Петр Иванович

Рождение ребёнка
06.05.1842

Дочь: Хютти (Матикайнен) Сара Петровна

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иванович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.11.1844

Дочь: Сакса (Матикайнен) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иванович

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
11.09.1847
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

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