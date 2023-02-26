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Парфен Лукьянов

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Место рождения

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Лука Дмитриев

Мать: Акилина (Дмитриева)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1846

Жена: Евдокия Дорофеева

Рождение ребёнка
12.03.1849

Сын: Никифор Парфенов

Мать ребёнка: Евдокия Дорофеева

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1850

Дочь: Марфа ст

Мать ребёнка: Евдокия Дорофеева

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1854

Дочь: Анастасия Парфенова

Мать ребёнка: Евдокия Дорофеева

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1857

Дочь: Марфа Парфенова

Мать ребёнка: Евдокия Дорофеева

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Дария Парфенова

Мать ребёнка: Евдокия Дорофеева

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Мартин Парфенов

Мать ребёнка: Евдокия Дорофеева

Смерть
Неизвестно
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