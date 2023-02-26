Парфен Лукьянов
Место рожденияд.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Лука Дмитриев
Мать: Акилина (Дмитриева)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1846
Жена: Евдокия Дорофеева
Рождение ребёнка
12.03.1849
Сын: Никифор Парфенов
Мать ребёнка: Евдокия Дорофеева
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1850
Дочь: Марфа ст
Мать ребёнка: Евдокия Дорофеева
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1854
Дочь: Анастасия Парфенова
Мать ребёнка: Евдокия Дорофеева
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1857
Дочь: Марфа Парфенова
Мать ребёнка: Евдокия Дорофеева
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Дария Парфенова
Мать ребёнка: Евдокия Дорофеева
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1867
Сын: Мартин Парфенов
Мать ребёнка: Евдокия Дорофеева
Смерть
Неизвестно