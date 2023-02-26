Акилина (Дмитриева)
Место рожденияд.Лептехи Марышенского приказа
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
До 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лептехи Марышенского приказа
Бракосочетание
18.01.1820
Муж: Лука Дмитриев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.02.1825
Дочь: Евдокия Лукина
Отец ребёнка: Лука Дмитриев
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Потапий Лукин
Отец ребёнка: Лука Дмитриев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Парфен Лукьянов
Отец ребёнка: Лука Дмитриев
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1832
Сын: Лука Лукин
Отец ребёнка: Лука Дмитриев
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1833
Сын: Кирилл Лукин
Отец ребёнка: Лука Дмитриев
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1834
Дочь: Васса Лукина
Отец ребёнка: Лука Дмитриев
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.02.1837
Муж: Терентий Николаев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно