Акилина (Дмитриева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина (Дмитриева)

Акилина (Дмитриева)

avatar

Место рождения

д.Лептехи Марышенского приказа

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.
1793 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лептехи Марышенского приказа
Бракосочетание
18.01.1820

Муж: Лука Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.02.1825

Дочь: Евдокия Лукина

Отец ребёнка: Лука Дмитриев

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Потапий Лукин

Отец ребёнка: Лука Дмитриев

Рождение ребёнка
1828

Сын: Парфен Лукьянов

Отец ребёнка: Лука Дмитриев

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1832

Сын: Лука Лукин

Отец ребёнка: Лука Дмитриев

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1833

Сын: Кирилл Лукин

Отец ребёнка: Лука Дмитриев

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1834

Дочь: Васса Лукина

Отец ребёнка: Лука Дмитриев

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.02.1837

Муж: Терентий Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close