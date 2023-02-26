Марфа Парфенова
Место рожденияд.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.08.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Парфен Лукьянов
Мать: Евдокия Дорофеева
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Николай Тимофеев
Дочь: Агафия ст
Отец ребёнка: Николай Тимофеев
Сын: Фёдор Николаев
Отец ребёнка: Николай Тимофеев
Дочь: Агафия Николаева
Отец ребёнка: Николай Тимофеев
Сын: Тимофей Николаев
Отец ребёнка: Николай Тимофеев
Сын: Яков Николаев
Отец ребёнка: Николай Тимофеев
Сын: Ермолай Николаев
Отец ребёнка: Николай Тимофеев
Сын: Лазарь Николаев
Отец ребёнка: Николай Тимофеев
Сын: Георгий Николаев
Отец ребёнка: Николай Тимофеев
Сын: Устин Николаев
Отец ребёнка: Николай Тимофеев
Дочь: Васса Николаева
Отец ребёнка: Николай Тимофеев
Сын: Василий ст
Отец ребёнка: Николай Тимофеев
Сын: Василий Николаев
Отец ребёнка: Николай Тимофеев
Сын: Александр Николаев
Отец ребёнка: Николай Тимофеев
Муж: Николай Тимофеев