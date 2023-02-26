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Марфа Парфенова

Место рождения

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.08.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1857

Отец: Парфен Лукьянов

Мать: Евдокия Дорофеева

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1872

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Николай Тимофеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1872

Дочь: Агафия ст

Отец ребёнка: Николай Тимофеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1873

Сын: Фёдор Николаев

Отец ребёнка: Николай Тимофеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1875

Дочь: Агафия Николаева

Отец ребёнка: Николай Тимофеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1877

Сын: Тимофей Николаев

Отец ребёнка: Николай Тимофеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1879

Сын: Яков Николаев

Отец ребёнка: Николай Тимофеев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1881

Сын: Ермолай Николаев

Отец ребёнка: Николай Тимофеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1882

Сын: Лазарь Николаев

Отец ребёнка: Николай Тимофеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1885

Сын: Георгий Николаев

Отец ребёнка: Николай Тимофеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1886

Сын: Устин Николаев

Отец ребёнка: Николай Тимофеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1888

Дочь: Васса Николаева

Отец ребёнка: Николай Тимофеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1891

Сын: Василий ст

Отец ребёнка: Николай Тимофеев

Рождение ребёнка
04.03.1892

Сын: Василий Николаев

Отец ребёнка: Николай Тимофеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1893

Сын: Александр Николаев

Отец ребёнка: Николай Тимофеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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