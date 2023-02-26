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Евдокия Дорофеева

Место рождения

д.Лигино Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лигино Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1846

Муж: Парфен Лукьянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.03.1849

Сын: Никифор Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Лукьянов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1850

Дочь: Марфа ст

Отец ребёнка: Парфен Лукьянов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1854

Дочь: Анастасия Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Лукьянов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1857

Дочь: Марфа Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Лукьянов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Дария Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Лукьянов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Мартин Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Лукьянов

Николинки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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