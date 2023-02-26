Евдокия Дорофеева
Место рожденияд.Лигино Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.10.1846
Муж: Парфен Лукьянов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.03.1849
Сын: Никифор Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Лукьянов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1850
Дочь: Марфа ст
Отец ребёнка: Парфен Лукьянов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1854
Дочь: Анастасия Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Лукьянов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1857
Дочь: Марфа Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Лукьянов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Дария Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Лукьянов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1867
Сын: Мартин Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Лукьянов
Николинки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно