Павлова (Гашкова) Елена Петровна
Место рождения
Дата рождения09.06.1919 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1919 ст.
Отец: Гашков Петр Васильевич
Мать: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
26.12.1945
Сын: Павлов Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Павлов Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1946
Сын: Павлов Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Павлов Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
11.04.1949
Сын: Павлов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Павлов Владимир Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно