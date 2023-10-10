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Павлова (Гашкова) Елена Петровна

Место рождения

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

09.06.1919 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1919 ст.

Отец: Гашков Петр Васильевич

Мать: Ирина Васильевна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
26.12.1945

Сын: Павлов Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Павлов Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1946

Сын: Павлов Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Павлов Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
11.04.1949

Сын: Павлов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Павлов Владимир Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Владимир Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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