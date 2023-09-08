Павлов Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916
Отец: Павлов Григорий Павлович
Рождение ребёнка
26.12.1945
Сын: Павлов Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Павлова Елена Петровна
Рождение ребёнка
Около 1946
Сын: Павлов Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Павлова Елена Петровна
Рождение ребёнка
11.04.1949
Сын: Павлов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Павлова Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Елена Петровна
Смерть
Неизвестно