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Павлов Владимир Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916

Отец: Павлов Григорий Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1945

Сын: Павлов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Павлова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Около 1946

Сын: Павлов Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Павлова Елена Петровна

Рождение ребёнка
11.04.1949

Сын: Павлов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Павлова Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Елена Петровна

Смерть
Неизвестно
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