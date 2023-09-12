Павлов Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Сергей Владимирович

Павлов Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1949

Пол

Мужской

Отец

Около 1916 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1949

Отец: Павлов Владимир Григорьевич

Мать: Павлова Елена Петровна

Рождение ребёнка
20.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

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