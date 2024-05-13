(Марьясова) Ирина Васильевна 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Марьясова) Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Марьясов Василий Фелопентий

Мать: Марьясова (Лопатина) Ульяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гашков Петр Васильевич

Рождение ребёнка
09.06.1919 ст.

Дочь: Павлова (Гашкова) Елена Петровна

Отец ребёнка: Гашков Петр Васильевич

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
31.08.1922

Сын: Гашков Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Гашков Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: (Гашкова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Гашков Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: (Гашкова) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Гашков Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно

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