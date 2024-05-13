(Марьясова) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1919 ст.
Дочь: Павлова (Гашкова) Елена Петровна
Отец ребёнка: Гашков Петр Васильевич
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
31.08.1922
Отец ребёнка: Гашков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: (Гашкова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Гашков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: (Гашкова) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Гашков Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно