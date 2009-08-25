Гашков Геннадий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1922
Дата смерти25.08.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1922
Отец: Гашков Петр Васильевич
Мать: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
31.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гашкова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
08.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гашкова Анна Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гашкова Анна Филипповна
Смерть
25.08.2009