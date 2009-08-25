Гашков Геннадий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гашков Геннадий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1922

Дата смерти

25.08.2009

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1922

Отец: Гашков Петр Васильевич

Мать: Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
31.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гашкова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
08.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гашкова Анна Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гашкова Анна Филипповна

Смерть
25.08.2009
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