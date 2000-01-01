Марьясов Василий Фелопентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1891 ст.
Сын: Марьясов Константин Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1892 ст.
Сын: Марьясов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Марьясов Максим Васильевич
Мать ребёнка: Марьясова Иулания Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марьясов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Марьясова Иулания Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно