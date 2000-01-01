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Марьясов Василий Фелопентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1891 ст.

Сын: Марьясов Константин Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1892 ст.

Сын: Марьясов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Марьясов Максим Васильевич

Мать ребёнка: Марьясова Иулания Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марьясов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Марьясова Иулания Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марьясова Иулания Петровна

Смерть
Неизвестно
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