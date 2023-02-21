Графова Мавра Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти03.11.1830 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1808 ст.
Дочь: Морозова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Графов Павел Адрианович
209 в Луках 1864
Рождение ребёнка
01.09.1811 ст.
Дочь: Чурмазова Анна Павловна
Отец ребёнка: Графов Павел Адрианович
203-745-1047 67об-68
Рождение ребёнка
19.11.1818 ст.
Дочь: Кошеренкова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Графов Павел Адрианович
2132-1-150 94об-95
Рождение ребёнка
21.04.1821 ст.
Дочь: Молошенкова Александра Павловна
Отец ребёнка: Графов Павел Адрианович
мужа забрали в рекруты в 1845. В 1846 году есть запись о смерти деревни Черепкова солдатки Александры Павловны дочери Дарьи 11 месяцев от поноса. 6.1.1846 203-745-1713 733об-734 в 1858 году солдатка в... Показать все
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Графов Павел Адрианович
Место жительства: д.Рублево по исповедке 1831 родился в 1824
Рождение ребёнка
11.02.1830 ст.
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Графов Павел Адрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.1830 ст.
ф.203-оп.747-д.1325 981об-982 от лихорадки