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Графова Мавра Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

03.11.1830 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1808 ст.

Дочь: Морозова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Графов Павел Адрианович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
209 в Луках 1864
Рождение ребёнка
01.09.1811 ст.

Дочь: Чурмазова Анна Павловна

Отец ребёнка: Графов Павел Адрианович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-745-1047 67об-68
Рождение ребёнка
19.11.1818 ст.

Дочь: Кошеренкова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Графов Павел Адрианович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
2132-1-150 94об-95
Рождение ребёнка
21.04.1821 ст.

Дочь: Молошенкова Александра Павловна

Отец ребёнка: Графов Павел Адрианович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
мужа забрали в рекруты в 1845. В 1846 году есть запись о смерти деревни Черепкова солдатки Александры Павловны дочери Дарьи 11 месяцев от поноса. 6.1.1846 203-745-1713 733об-734 в 1858 году солдатка в... Показать все
Рождение ребёнка
1824

Сын: Графов Федор Павлович

Отец ребёнка: Графов Павел Адрианович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Место жительства: д.Рублево по исповедке 1831 родился в 1824
Рождение ребёнка
11.02.1830 ст.

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Графов Павел Адрианович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Графов Павел Адрианович

Смерть
03.11.1830 ст.
ф.203-оп.747-д.1325 981об-982 от лихорадки
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