Графов Федор Павлович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти09.03.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Графов Павел Адрианович
Мать: Графова Мавра Игнатьевна
Место жительства: д.Рублево по исповедке 1831 родился в 1824
Бракосочетание
Около 1846
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Графова Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
18.03.1856 ст.
Дочь: Ботылева Мария Федоровна
Мать ребёнка: Графова Евдокия Герасимовна
ф.203-оп.745-д.1987 330об-331
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Графова Евдокия Герасимовна
Смерть
09.03.1886 ст.
ф.203-оп.780-д.1356 254об-255