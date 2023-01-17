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Графов Федор Павлович

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1824

Дата смерти

09.03.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Графов Павел Адрианович

Мать: Графова Мавра Игнатьевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Место жительства: д.Рублево по исповедке 1831 родился в 1824
Бракосочетание
Около 1846

Жена: Графова Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Графов Иван Федорович

Мать ребёнка: Графова Евдокия Герасимовна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
18.03.1856 ст.

Дочь: Ботылева Мария Федоровна

Мать ребёнка: Графова Евдокия Герасимовна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1987 330об-331
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Графова Евдокия Герасимовна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
09.03.1886 ст.
Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
ф.203-оп.780-д.1356 254об-255
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