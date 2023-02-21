Графова Евдокия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Скорее всего деревни Черепковой
Бракосочетание
Около 1846
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Графов Федор Павлович
Рождение ребёнка
18.03.1856 ст.
Дочь: Ботылева Мария Федоровна
Отец ребёнка: Графов Федор Павлович
ф.203-оп.745-д.1987 330об-331
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Графов Федор Павлович
Смерть
Неизвестно