Графова Евдокия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Графова Евдокия Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Скорее всего деревни Черепковой
Бракосочетание
Около 1846

Муж: Графов Федор Павлович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Графов Иван Федорович

Отец ребёнка: Графов Федор Павлович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
18.03.1856 ст.

Дочь: Ботылева Мария Федоровна

Отец ребёнка: Графов Федор Павлович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1987 330об-331
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Графов Федор Павлович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно
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