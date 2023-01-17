Кошеренкова (Графова) Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения19.11.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1818 ст.
Отец: Графов Павел Адрианович
Мать: Графова Мавра Игнатьевна
2132-1-150 94об-95
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Кошеренков Василий Никитич
Рождение ребёнка
19.06.1846 ст.
Сын: Кошеренков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Кошеренков Василий Никитич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Кошеренков Василий Никитич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кошеренков Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Кошеренков Василий Никитич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кошеренков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кошеренков Василий Никитич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Кошеренков Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Кошеренков Василий Никитич
Бракосочетание
02.07.1939 ст.
Смерть
Неизвестно