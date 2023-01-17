Кошеренкова (Графова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошеренкова (Графова) Екатерина Павловна

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

19.11.1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1818 ст.

Отец: Графов Павел Адрианович

Мать: Графова Мавра Игнатьевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
2132-1-150 94об-95
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Кошеренков Василий Никитич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1846 ст.

Сын: Кошеренков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кошеренков Василий Никитич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Кошеренков Василий Никитич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кошеренков Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Кошеренков Василий Никитич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1856

Сын: Кошеренков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кошеренков Василий Никитич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1861

Сын: Кошеренков Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Кошеренков Василий Никитич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
02.07.1939 ст.

Муж: Кошеренков Василий Никитич

Смерть
Неизвестно
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