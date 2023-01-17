Молошенкова (Графова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молошенкова (Графова) Александра Павловна

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

21.04.1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1821 ст.

Отец: Графов Павел Адрианович

Мать: Графова Мавра Игнатьевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
мужа забрали в рекруты в 1845. В 1846 году есть запись о смерти деревни Черепкова солдатки Александры Павловны дочери Дарьи 11 месяцев от поноса. 6.1.1846 203-745-1713 733об-734 в 1858 году солдатка в... Показать все
Бракосочетание
05.07.1839 ст.

Муж: Молошенков Андрей Афонасьевич

Смерть
Неизвестно
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