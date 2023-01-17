Молошенкова (Графова) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения21.04.1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1821 ст.
Отец: Графов Павел Адрианович
Мать: Графова Мавра Игнатьевна
мужа забрали в рекруты в 1845. В 1846 году есть запись о смерти деревни Черепкова солдатки Александры Павловны дочери Дарьи 11 месяцев от поноса. 6.1.1846 203-745-1713 733об-734 в 1858 году солдатка в... Показать все
Бракосочетание
05.07.1839 ст.
Смерть
Неизвестно