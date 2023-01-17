Чурмазова (Графова) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения01.09.1811 ст.
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1811 ст.
Отец: Графов Павел Адрианович
Мать: Графова Мавра Игнатьевна
203-745-1047 67об-68
Бракосочетание
07.06.1829 ст.
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ефимия Кузьминична
Отец ребёнка: Чурмазов Козьма Михайлович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ольга Кузьминична
Отец ребёнка: Чурмазов Козьма Михайлович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Чурмазов Козьма Михайлович
Смерть
После 1864