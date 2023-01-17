Чурмазова (Графова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурмазова (Графова) Анна Павловна

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

01.09.1811 ст.

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1811 ст.

Отец: Графов Павел Адрианович

Мать: Графова Мавра Игнатьевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-745-1047 67об-68
Бракосочетание
07.06.1829 ст.

Муж: Чурмазов Козьма Михайлович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ефимия Кузьминична

Отец ребёнка: Чурмазов Козьма Михайлович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ольга Кузьминична

Отец ребёнка: Чурмазов Козьма Михайлович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Чурмазов Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Чурмазов Козьма Михайлович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Смерть
После 1864
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