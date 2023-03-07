Булатова (Катаева) Евфросинья Савина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Катаева) Евфросинья Савина

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Место рождения

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Катаев Сава (Савелий) Козьмин

Мать: Катаева Анна Карпова

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Булатов Сидор (Исидор) Фомин

Отец ребёнка: Булатов Фома Павлов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Марья Фомина

Отец ребёнка: Булатов Фома Павлов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Булатов Аверкий Фомин

Отец ребёнка: Булатов Фома Павлов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Марфа Фомина

Отец ребёнка: Булатов Фома Павлов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Фома Павлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790
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