Булатова (Катаева) Евфросинья Савина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиПосле 1790
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Булатов Сидор (Исидор) Фомин
Отец ребёнка: Булатов Фома Павлов
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Марья Фомина
Отец ребёнка: Булатов Фома Павлов
Рождение ребёнка
Около 1763
Отец ребёнка: Булатов Фома Павлов
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Марфа Фомина
Отец ребёнка: Булатов Фома Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булатов Фома Павлов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790