Катаев Сава (Савелий) Козьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1702
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Рождение ребёнка
Около 1728
Дочь: Булатова Евфросинья Савина
Мать ребёнка: Катаева Анна Карпова
Рождение ребёнка
Около 1729
Мать ребёнка: Катаева Анна Карпова
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: Катаева Анна Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катаева Анна Карпова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1756