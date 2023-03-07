Катаев Сава (Савелий) Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаев Сава (Савелий) Козьмин

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Место рождения

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Катаев Кузьма (Козьма) Петров

Мать: Катаева Агрофена Ефремова

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1728

Дочь: Булатова Евфросинья Савина

Мать ребёнка: Катаева Анна Карпова

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Катаев Афонасий Савинов

Мать ребёнка: Катаева Анна Карпова

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Катаев Дмитрий Савинов

Мать ребёнка: Катаева Анна Карпова

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катаева Анна Карпова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1756
Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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