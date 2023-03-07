Катаева Анна Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиДо 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1728
Дочь: Булатова Евфросинья Савина
Отец ребёнка: Катаев Сава (Савелий) Козьмин
Рождение ребёнка
Около 1729
Отец ребёнка: Катаев Сава (Савелий) Козьмин
Рождение ребёнка
Около 1730
Отец ребёнка: Катаев Сава (Савелий) Козьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1762