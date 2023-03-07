Катаева Анна Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаева Анна Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

До 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1702 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1728

Дочь: Булатова Евфросинья Савина

Отец ребёнка: Катаев Сава (Савелий) Козьмин

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Катаев Афонасий Савинов

Отец ребёнка: Катаев Сава (Савелий) Козьмин

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Катаев Дмитрий Савинов

Отец ребёнка: Катаев Сава (Савелий) Козьмин

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катаев Сава (Савелий) Козьмин

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1762
Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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