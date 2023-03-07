Булатов Фома Павлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиДо 1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Булатов Сидор (Исидор) Фомин
Мать ребёнка: Булатова Евфросинья Савина
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Марья Фомина
Мать ребёнка: Булатова Евфросинья Савина
Рождение ребёнка
Около 1763
Мать ребёнка: Булатова Евфросинья Савина
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Марфа Фомина
Мать ребёнка: Булатова Евфросинья Савина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1790