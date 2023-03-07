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Булатов Фома Павлов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

До 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Булатов Павел (ст) Кондратьев

Мать: Булатова Елизавета Стефанова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Булатов Сидор (Исидор) Фомин

Мать ребёнка: Булатова Евфросинья Савина

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Марья Фомина

Мать ребёнка: Булатова Евфросинья Савина

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Булатов Аверкий Фомин

Мать ребёнка: Булатова Евфросинья Савина

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Марфа Фомина

Мать ребёнка: Булатова Евфросинья Савина

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Евфросинья Савина

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1790
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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