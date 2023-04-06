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Булатов Аверкий Фомин

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Булатов Фома Павлов

Мать: Булатова Евфросинья Савина

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Ксения Аверкиева

Мать ребёнка: Булатова Марфа Иевлева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Булатов Василий Аверкиев

Мать ребёнка: Булатова Марфа Иевлева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Булатов Ефим Аверкиев

Мать ребёнка: Булатова Марфа Иевлева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Дарья Аверкиева

Мать ребёнка: Булатова Марфа Иевлева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Марфа Иевлева

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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