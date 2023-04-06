Булатов Аверкий Фомин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Булатов Фома Павлов
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Ксения Аверкиева
Мать ребёнка: Булатова Марфа Иевлева
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Булатова Марфа Иевлева
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Булатова Марфа Иевлева
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Дарья Аверкиева
Мать ребёнка: Булатова Марфа Иевлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Марфа Иевлева
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816