Булатова Марфа Иевлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова Марфа Иевлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Ксения Аверкиева

Отец ребёнка: Булатов Аверкий Фомин

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Булатов Василий Аверкиев

Отец ребёнка: Булатов Аверкий Фомин

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Булатов Ефим Аверкиев

Отец ребёнка: Булатов Аверкий Фомин

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Дарья Аверкиева

Отец ребёнка: Булатов Аверкий Фомин

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Аверкий Фомин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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