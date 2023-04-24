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Николай Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Константин Васильев

Мать: Елена Кононовна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Рождение ребёнка
1851

Сын: Федор Николаевич

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Афанасий Николаевич

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Рождение ребёнка
1860

Сын: Тихомиров Арсений Николаев

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Смерть
Неизвестно