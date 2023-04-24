Николай Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Константин Васильев
Мать: Елена Кононовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Федор Николаевич
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Афанасий Николаевич
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Тихомиров Арсений Николаев
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Смерть
Неизвестно