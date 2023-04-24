Елена Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Конон Иванович

Мать: Февронья Федорова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Николай Константинов

Отец ребёнка: Константин Васильев

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Константиновна

Отец ребёнка: Константин Васильев

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ульяна Константиновна

Отец ребёнка: Константин Васильев

Смерть
Неизвестно

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