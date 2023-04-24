Елена Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Конон Иванович
Мать: Февронья Федорова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Николай Константинов
Отец ребёнка: Константин Васильев
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Константиновна
Отец ребёнка: Константин Васильев
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ульяна Константиновна
Отец ребёнка: Константин Васильев
Смерть
Неизвестно