Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1855

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Николай Константинов

Мать: Марфа Ефимова

Смерть
1855
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