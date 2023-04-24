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Константин Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновья Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефалия Иванова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Николай Константинов

Мать ребёнка: Елена Кононовна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Константиновна

Мать ребёнка: Елена Кононовна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ульяна Константиновна

Мать ребёнка: Елена Кононовна

Смерть
Неизвестно

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