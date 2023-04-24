Константин Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновья Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефалия Иванова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Николай Константинов
Мать ребёнка: Елена Кононовна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Константиновна
Мать ребёнка: Елена Кононовна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ульяна Константиновна
Мать ребёнка: Елена Кононовна
Смерть
Неизвестно