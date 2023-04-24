Марфа Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Николай Константинов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Федор Николаевич

Отец ребёнка: Николай Константинов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Николай Константинов

Рождение ребёнка
1858

Сын: Афанасий Николаевич

Отец ребёнка: Николай Константинов

Рождение ребёнка
1860

Сын: Тихомиров Арсений Николаев

Отец ребёнка: Николай Константинов

Смерть
Неизвестно

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