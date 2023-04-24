Марфа Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Николай Константинов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Федор Николаевич
Отец ребёнка: Николай Константинов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Николай Константинов
Рождение ребёнка
1858
Сын: Афанасий Николаевич
Отец ребёнка: Николай Константинов
Рождение ребёнка
1860
Сын: Тихомиров Арсений Николаев
Отец ребёнка: Николай Константинов
Смерть
Неизвестно