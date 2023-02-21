Раструбина (?) Анисья Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1854
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Раструбин Иван Яковлев
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1858
Сын: Раструбин Прокофий Иванов
Отец ребёнка: Раструбин Иван Яковлев
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно