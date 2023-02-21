Раструбина (?) Анисья Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаструбина (?) Анисья Прокофьева

Раструбина (?) Анисья Прокофьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1854

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Раструбин Иван Яковлев

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1858

Сын: Раструбин Прокофий Иванов

Отец ребёнка: Раструбин Иван Яковлев

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раструбин Иван Яковлев

Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close