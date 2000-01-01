(Раструбина) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Раструбина) Анна Иванова

(Раструбина) Анна Иванова

avatar

Место рождения

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

07.09.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1854

Отец: Раструбин Иван Яковлев

Мать: Раструбина Анисья Прокофьева

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Крещение
08.09.1854
церковь Богородице-Рождественская г. Смоленск
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close