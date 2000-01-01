(Раструбина) Анна Иванова
Место рожденияСлобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения07.09.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1854
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Крещение
08.09.1854
церковь Богородице-Рождественская г. Смоленск
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно