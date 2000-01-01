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Раструбин Иван Яковлев

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Место рождения

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Раструбин Яков Филиппов

Мать: Раструбина Анастасия Яковлева

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Военная служба
1831
Род войск: Лейб-гвардия Конно-Градского полка Воинское звание: рядовой отдан в рекруты
Рождение ребёнка
07.09.1854

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Раструбина Анисья Прокофьева

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1858

Сын: Раструбин Прокофий Иванов

Мать ребёнка: Раструбина Анисья Прокофьева

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раструбина Анисья Прокофьева

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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