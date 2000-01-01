Раструбин Иван Яковлев
Место рожденияСлобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1811
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Военная служба
1831
Род войск: Лейб-гвардия Конно-Градского полка Воинское звание: рядовой отдан в рекруты
Рождение ребёнка
07.09.1854
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Раструбина Анисья Прокофьева
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1858
Сын: Раструбин Прокофий Иванов
Мать ребёнка: Раструбина Анисья Прокофьева
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно