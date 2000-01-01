Раструбин Прокофий Иванов
Место рожденияСлобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения06.07.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1858
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Крещение
07.07.1858
церковь Богородице-Рождественская г. Смоленск
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно