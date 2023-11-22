Яковлев Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1952
Отец: Яковлев Яков Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1979
Дочь: Маркова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Яковлева Надежда
Рождение ребёнка
26.06.1982
Дочь: Андриянова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Яковлева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Яковлева Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Яковлева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бикулова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Яковлева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Яковлева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Алена Николаевна
Мать ребёнка: Яковлева Надежда