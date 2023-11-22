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Яковлев Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЭН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1952

Отец: Яковлев Яков Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1979

Дочь: Маркова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Яковлева Надежда

Рождение ребёнка
26.06.1982

Дочь: Андриянова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Яковлева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бикулова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Яковлева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Яковлева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Алена Николаевна

Мать ребёнка: Яковлева Надежда

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