Яковлева Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.04.1979
Дочь: Маркова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Яковлев Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
26.06.1982
Дочь: Андриянова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Яковлев Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Яковлев Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Яковлев Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бикулова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Яковлев Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Яковлев Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Алена Николаевна
Отец ребёнка: Яковлев Николай Яковлевич