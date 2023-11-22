Яковлева Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЭН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1979

Дочь: Маркова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Яковлев Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
26.06.1982

Дочь: Андриянова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Яковлев Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Яковлев Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Яковлев Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бикулова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Яковлев Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Яковлев Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Алена Николаевна

Отец ребёнка: Яковлев Николай Яковлевич

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