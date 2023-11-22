Яковлев Яков Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Яков Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Место рождения: Чувашская АССР, Канашский район, д. Туруново
Рождение ребёнка
20.10.1952

Сын: Яковлев Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны 2 степени Архив ЦАМО
Смерть
Неизвестно
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