Яковлев Яков Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Место рождения: Чувашская АССР, Канашский район, д. Туруново
Рождение ребёнка
20.10.1952
Сын: Яковлев Николай Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны 2 степени Архив ЦАМО
Смерть
Неизвестно