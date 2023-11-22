Маркова (Яковлева) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Яковлева) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЭН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1979

Отец: Яковлев Николай Яковлевич

Мать: Яковлева Надежда

Бракосочетание
12.08.2000

Муж: Марков Юрий Витальевич

Рождение ребёнка
04.02.2001

Дочь: Николаева Элизабета Юрьевна

Отец ребёнка: Марков Юрий Витальевич

Место рождения: Чувашская Республика, г. Чебоксары
Рождение ребёнка
28.07.2005

Сын: Марков Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Марков Юрий Витальевич

Рождение ребёнка
16.04.2009

Сын: Марков Иван Юрьевич

Отец ребёнка: Марков Юрий Витальевич

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