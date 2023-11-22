Яковлев Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев Николай Яковлевич
Мать: Яковлева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Александрова Рая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Александрова Рая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алина
Мать ребёнка: Александрова Рая