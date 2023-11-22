Яковлев Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Алексей Николаевич

Яковлев Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЭН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Николай Яковлевич

Мать: Яковлева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Александрова Рая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Александрова Рая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алина

Мать ребёнка: Александрова Рая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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