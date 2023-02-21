Сороковая (Дьяченко) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сороковая (Дьяченко) Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1884

Муж: Сороковой Николай Парфениев

Москва, город федерального значения Москва
№ 2. Жених: Московский 2-й гильдии купеческий сын Николай Парфениев Сороковой, православного вероисповедания, вторым браком - 30 лет. Невеста: Тамбовская мещанка девица Анна Васильева Дьяченко правосл... Показать все
Рождение ребёнка
18.07.1885

Сын: Сороковой Пантелеймон Николаевич

Отец ребёнка: Сороковой Николай Парфениев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.03.1887

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Сороковой Николай Парфениев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.08.1888

Дочь: София Николаевна

Отец ребёнка: Сороковой Николай Парфениев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.04.1891

Сын: Сороковой Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Сороковой Николай Парфениев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.06.1893

Сын: Сороковой Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Сороковой Николай Парфениев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.01.1895

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Сороковой Николай Парфениев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.12.1897

Сын: Сороковой Парфений Николаевич

Отец ребёнка: Сороковой Николай Парфениев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.01.1900

Дочь: Филицата Николаевна

Отец ребёнка: Сороковой Николай Парфениев

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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