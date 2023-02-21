Сороковая (Дьяченко) Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1884
№ 2. Жених: Московский 2-й гильдии купеческий сын Николай Парфениев Сороковой, православного вероисповедания, вторым браком - 30 лет. Невеста: Тамбовская мещанка девица Анна Васильева Дьяченко правосл... Показать все
Рождение ребёнка
18.07.1885
Сын: Сороковой Пантелеймон Николаевич
Отец ребёнка: Сороковой Николай Парфениев
Рождение ребёнка
29.03.1887
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Сороковой Николай Парфениев
Рождение ребёнка
31.08.1888
Дочь: София Николаевна
Отец ребёнка: Сороковой Николай Парфениев
Рождение ребёнка
20.04.1891
Сын: Сороковой Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Сороковой Николай Парфениев
Рождение ребёнка
30.06.1893
Сын: Сороковой Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Сороковой Николай Парфениев
Рождение ребёнка
20.01.1895
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Сороковой Николай Парфениев
Рождение ребёнка
21.12.1897
Сын: Сороковой Парфений Николаевич
Отец ребёнка: Сороковой Николай Парфениев
Рождение ребёнка
17.01.1900
Дочь: Филицата Николаевна
Отец ребёнка: Сороковой Николай Парфениев
Смерть
Неизвестно