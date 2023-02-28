(Сороковая) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения29.03.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1887
Крещение
31.03.1887
№ 2. Родители: Московский 2-й гильдии купеческий сын Николай Парфениев Сороковой и законная жена его Анна Васильева, оба православного вероисповедания. Восприемники: Московский 2-й гильдии купец Парфе... Показать все
Смерть
Неизвестно