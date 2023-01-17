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Сороковой Пантелеймон Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1854 г.р.

Мать

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1885

Отец: Сороковой Николай Парфениев

Мать: Сороковая Анна Васильева

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
23.07.1885
Москва, город федерального значения Москва
№ 6. Родители: Московский 2-й гильдии купеческий сын Николай Парфениев Сороковой и законная жена его Анна Васильева, оба православного вероисповедания. Восприемники: Московский 2-й гильдии купец Парфе... Показать все
Смерть
Неизвестно
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