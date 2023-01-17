Сороковой Пантелеймон Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1885
Крещение
23.07.1885
№ 6. Родители: Московский 2-й гильдии купеческий сын Николай Парфениев Сороковой и законная жена его Анна Васильева, оба православного вероисповедания. Восприемники: Московский 2-й гильдии купец Парфе... Показать все
Смерть
Неизвестно