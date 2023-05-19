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(Сороковая) София Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

31.08.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
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Место
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Рождение
31.08.1888

Отец: Сороковой Николай Парфениев

Мать: Сороковая Анна Васильева

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
04.09.1888
Москва, город федерального значения Москва
№ 4. Родители: Московский 2 гильдии купеческий сын Николай Парфениев Сороковой и законная жена его Анна Васильева, оба православного вероисповедания. Восприемники: Московский 2-й гильдии купеческий сы... Показать все
Смерть
Неизвестно