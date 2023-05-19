(Сороковая) София Николаевна
Место рождения
Дата рождения31.08.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1888
Крещение
04.09.1888
№ 4. Родители: Московский 2 гильдии купеческий сын Николай Парфениев Сороковой и законная жена его Анна Васильева, оба православного вероисповедания. Восприемники: Московский 2-й гильдии купеческий сы... Показать все
Смерть
Неизвестно